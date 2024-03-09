IQ ИИ сравним с человеческим. В некоторых формальных тестах

IQ искусственного интеллекта впервые превысил средний IQ у людейНедавний эксперимент, проведенный одним из исследователей, выявил значительную веху в развитии искусственного интеллекта: впервые IQ ИИ превысил средний IQ человека.
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