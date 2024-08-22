11 самых длинных рек России 

В России более 2,8 миллиона рек, общей протяженностью 12,4 миллиона километров. Самыми длинными и полноводными являются сибирские водные артерии, большинство которые несут свои воды к Северному Ледовитому и Тихому океанам.
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