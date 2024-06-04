Хакеры опубликовали данные клиентов СДЭК. Это последствия недавней атаки

После массового сбоя в работе IT-систем компания СДЭК восстановила работу, возобновив движение отправлений, но уязвимости в инфраструктуре пока не закрытыКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов в области кибербезопасности, в свободном доступе в интернете обнаружено несколько ссылок на сервисы Google, в частности «Google Таблицы», где размещены данные отправлений СДЭК за апрель.