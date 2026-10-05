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Глава Минфина РФ рассказал о росте МРОТ и прожиточного минимума в 2027 году

Глава Минфина РФ рассказал о росте МРОТ и прожиточного минимума в 2027 году

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о том, как, предположительно, вырастут минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в 2027 году.

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