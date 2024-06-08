Модерн и постмодерн: политические стартапы

Ростислав Ищенко 8 июня 2024 г. Не только мною, но почти каждым, кто пытался понять суть и перспективы современной украинской государственности, отмечалось, что Украина как две капли воды похожа на шакала Табаки.
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