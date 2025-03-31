Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Андрей Shadow
    РОССИЯ, обязательно забьет последний гвоздь в крышку гроба запада"Мы их добьем"
  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    👍 👍 👍«По ходу мы их не...
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    Зачем вообще семьи с тетками и детьми пускают в Россию? Они что трудовые мигранты? Они плодят радикальных исламистов,...«По ходу мы их не...

Новости СВО: отмена прекращения огня, перенос переговоров и расплата за оружие НАТО

Новости СВО: отмена прекращения огня, перенос переговоров и расплата за оружие НАТО

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