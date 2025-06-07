Заложнику «Норд-Оста» выплатят компенсацию спустя 22 года

Суд частично удовлетворил иск Игоря Захарова, который был заложником у террористов, которые захватили Дом культуры на Дубровке в Москве в 2002 годуСуд частично удовлетворил иск Игоря Захарова, который был заложником у террористов, которые захватили Дом культуры на Дубровке в Москве в 2002 году.