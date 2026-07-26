19 Million Eggs Pulled As Salmonella Outbreak Sickens 98 Across 17 States The FDA and CDC have tied a growing Salmonella outbreak to eggs produced by Texas-based Midwest Poultry Services, which recalled roughly 1.
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