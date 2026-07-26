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Zero Hedge

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19 Million Eggs Pulled As Salmonella Outbreak Sickens 98 Across 17 States

19 Million Eggs Pulled As Salmonella Outbreak Sickens 98 Across 17 States

19 Million Eggs Pulled As Salmonella Outbreak Sickens 98 Across 17 States The FDA and CDC have tied a growing Salmonella outbreak to eggs produced by Texas-based Midwest Poultry Services, which recalled roughly 1.

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