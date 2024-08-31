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Информационные технологии в тренде: 2000 абитуриентов Краснодарского края выбрали IT-специальности

Информационные технологии в тренде: 2000 абитуриентов Краснодарского края выбрали IT-специальности

Кубанский государственный университет принял наибольшее количество студентов – около 870 человек. Кубанский государственный технологический университет зачислил 660 студентов, а Кубанский аграрный университет – 445.

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