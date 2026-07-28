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Суд аннулировал правило вуза о выселении из общежития

Суд аннулировал правило вуза о выселении из общежития

Это произошло после обращение одного из студентов Верховный суд Российской Федерации признал недействующим правило внутреннего распорядка вуза, позволявшее отчислять студентов из общежития за двухмесячное отсутствие.

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