Суд аннулировал правило вуза о выселении из общежития

Это произошло после обращение одного из студентов Верховный суд Российской Федерации признал недействующим правило внутреннего распорядка вуза, позволявшее отчислять студентов из общежития за двухмесячное отсутствие.
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