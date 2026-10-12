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Культуромания

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Фольклорный ансамбль «Читинская слобода» получил Гран-при конкурса казачьей песни

Фольклорный ансамбль «Читинская слобода» получил Гран-при конкурса казачьей песни

Ансамбль забайкальских казаков «Читинская слобода» стал обладателем Гран-при конкурса традиционной казачьей песни «Александровская крепость».

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