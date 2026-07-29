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Росатом установил исторический рекорд в производстве ядерных реакторов

Росатом установил исторический рекорд в производстве ядерных реакторов

Новый атомный ледокол «Ленинград» получил полный комплект реакторовГлава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что сейчас на различных стадиях производства находятся сразу 13 корпусов малых ядерных реакторов.

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