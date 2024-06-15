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Барелла забил 10-й гол за Италию – Албании на Евро-2024. Хавбек «Интера» обошел Тотти – он лучший бомбардир сборной в нынешнем составе

Николо Барелла забил 10-й гол в составе сборной Италии. Полузащитник отличился на 16-й минуте матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Албании (2:1).

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