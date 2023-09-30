Милонов признался, что его дети играют в PlayStation

Двое депутатов Госдумы рассказали "Газете.Ru", во что играли и играют их дети. У Татьяны Буцкой сыновья предпочитали футбол и датский конструктор Lego, дети Виталия Милонова — американскую игру FIFA на PlayStation, акулу из шведской "Икеи" и машинки.