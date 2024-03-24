Атака небратьев на Севастополь: В городе повреждены катера и автобусы

Глава Севастополя сообщил о повреждении транспортной инфраструктуры в ходе налёта неприятеля.В результате сегодняшнего массированного удара по Севастополю в город серьёзно пострадала транспортная инфраструктура.
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