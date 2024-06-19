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Рушания Сәгъдиеваның ире кем булган: беренче хатыны үзенә кул салган, улы да

Рушания Сәгъдиеваның ире кем булган: беренче хатыны үзенә кул салган, улы да

<p>«Челнинские известия» журналисты Ләлә Гайфутдинова Чаллы терапевты, невропатологы, «Здоровье» клиникасы хуҗасы Рушания Сәгъдиеваның һәлак булуы уңаеннан, аны үтергән кеше – элекке ире, 72 яшьлек Рафаэль Сәгъдиев турында яза.

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