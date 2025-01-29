Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Квартальная чистая прибыль Starbucks упала на 23%

Чистая прибыль оператора крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks упала в первом фискальном квартале, завершившемся 29 декабря, на 23%, но несколько превысила средние ожидания аналитиков Уолл-стрит, пишет издание The New York Times.

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