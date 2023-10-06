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Путин – Западу: «Вы кто такие, вообще?» (Видео)

Запад воспринял готовность России строить новый мир – как покорность и готовность следовать в фарватере чужих интересов.

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