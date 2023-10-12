Посол в России Капур: Москва и Дели обсуждают проведение саммита Моди и Путина

Индийский посол в Москве Паван Капур заявил, что в данный момент происходит обсуждение на высоком уровне возможность проведения саммита премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина в нынешнем году.
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