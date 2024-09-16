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Петербургский дневник

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Риттер: у НАТО не осталось оружия, которое Россия не могла бы уничтожить или забрать

Риттер: у НАТО не осталось оружия, которое Россия не могла бы уничтожить или забрать

У Европы не осталось ничего, что может повлиять на ситуацию У Запада не осталось инструментов военного давления на Россию, вся техника НАТО уничтожается или захватывается, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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