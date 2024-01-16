Почему мы не сделали это в 2014. Ошибка или грамотный расчёт?

Элла

Путин НИКОГДА не принимает решения наспех! Всё он сделал правильно, т.к. армия по численности и боевой готовности была не та, новые разработки вооружения не были до конца готовы, экономика была не та, Россия кишмя кипела представителями 5-ой колонны, ярые либералы Кудрин, Чубайс и куча др., да и население психологически не было готовы настолько к военным операциям, как в 2022г. Так что надо благодарить Бога, что у нас такой Президент, а не хаить его! А Яши надо бы лучше помолчать, т.к. Россия не нуждается в его критике, а тем более советах. Пусть займётся своим родным Израилем, который глубоко увяз в дерьме!