Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Александр Денисов
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Почему мы не сделали это в 2014. Ошибка или грамотный расчёт?

Почему мы не сделали это в 2014. Ошибка или грамотный расчёт?

Блог ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ Время от времени встречаются комментарии на тему того, что в 2014 году Путин допустил явную ошибку.

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Комментарии
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Элла
Путин НИКОГДА не принимает решения наспех!  Всё он сделал правильно, т.к.  армия по численности и боевой готовности была не та, новые разработки вооружения не были до конца готовы, экономика была не та, Россия кишмя кипела представителями 5-ой колонны, ярые либералы Кудрин, Чубайс и куча др., да и население психологически не было готовы настолько к военным операциям, как в 2022г. Так что надо благодарить Бога, что у нас такой Президент, а не хаить его! А Яши надо бы лучше помолчать, т.к. Россия не нуждается в его критике, а тем более советах. Пусть займётся своим родным Израилем, который глубоко увяз в дерьме!
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13 мин.
Samarium
После &quot;реформ&quot; ВС была ли страна в 2014 году  способна  сделать то. что сделала в 2022 году ??? А вот политически просто обязана была обеспечить сохранение власти Януковича ....Но, произошло то, что произошло и назвать это  успехом язык не поворачивается...
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8 мин.
Samarium
Вопрос: что такого случилось в России, что  она оказалась в таком положении???
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5 мин.

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