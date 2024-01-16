Блог ПРОСТО О ГЛАВНОМ Время от времени встречаются комментарии на тему того, что в 2014 году Путин допустил явную ошибку.
Почему мы не сделали это в 2014. Ошибка или грамотный расчёт?
Комментарии
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Элла
Путин НИКОГДА не принимает решения наспех! Всё он сделал правильно, т.к. армия по численности и боевой готовности была не та, новые разработки вооружения не были до конца готовы, экономика была не та, Россия кишмя кипела представителями 5-ой колонны, ярые либералы Кудрин, Чубайс и куча др., да и население психологически не было готовы настолько к военным операциям, как в 2022г. Так что надо благодарить Бога, что у нас такой Президент, а не хаить его! А Яши надо бы лучше помолчать, т.к. Россия не нуждается в его критике, а тем более советах. Пусть займётся своим родным Израилем, который глубоко увяз в дерьме!
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13 мин.
Samarium
После "реформ" ВС была ли страна в 2014 году способна сделать то. что сделала в 2022 году ??? А вот политически просто обязана была обеспечить сохранение власти Януковича ....Но, произошло то, что произошло и назвать это успехом язык не поворачивается...
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8 мин.
Samarium
Вопрос: что такого случилось в России, что она оказалась в таком положении???
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5 мин.
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