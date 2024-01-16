Резаные раны у ребёнка: После обстрела Воронежа есть пострадавшие

Девочка пострадала в ходе атаки БПЛА, которую совершили ВСУ. В небе было сбито три беспилотника.Губернатор Воронежа Александр Гусев дополнил информацию об обстреле Воронежа со стороны ВСУ, который случился ночью 16 января.
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