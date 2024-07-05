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Путин считает невозможным вести диалог с Соединенными Штатами до президентских выборов в стране

Путин считает невозможным вести диалог с Соединенными Штатами до президентских выборов в стране

В ходе пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане президент России Владимир Путин заявил, что говорить о налаживании конструктивного диалога с Соединенными Штатами до проведения там президентских выборов невозможно.

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