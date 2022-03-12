Бабиков рассказал о реакции норвежцев после отстранения россиян

РИА Новости Бабиков о норвежцах: не знаю, как у лыжников, но в биатлоне они нас уважают Биатлонист сборной России Антон Бабиков рассказал о реакции норвежских спортсменов на отстранение отечественных спортсменов от международных соревнований.