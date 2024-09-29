Новогодние каникулы 2024-2025: выходные переносится из-за изменившейся обстановки в стране Юлия ЧелкановаС приближением новогодних праздников многие россияне начинают планировать свои отпускные дни и семейные мероприятия.
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