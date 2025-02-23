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Глава Apple пообещал Трампу вложить сотни миллионов долларов в развитие произ...

Глава Apple пообещал Трампу вложить сотни миллионов долларов в развитие произ...

Глава Apple пообещал Трампу вложить сотни миллионов долларов в развитие производства на территории СШАПрямота действующего американского президента Дональда Трампа (Donald Trump) порой создаёт неудобства для его партнёров, на этой неделе он невольно раскрыл намерения руководства Apple в части планов по адаптации бизнеса компании к тарифной политике нового президента США.

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