Министр иностранных дел Турции заявил об израильской угрозе будущему Сирии

Угрозу будущему Сирии представляет Израиль, вторгшийся на сирийскую территорию, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 10 декабря на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции в рамках слушаний по бюджету на 2025 год.
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