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Радченко об ошибках Сафонова: «Краснодар» разыгрывает мяч от ворот. Видишь, что тебя накрывают — вынеси подальше»

Дмитрий Радченко высказался об игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. – Что в последних матчах происходит с Сафоновым? «Привоз» за «привозом».

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