Добрались до человека? Как развивается бизнес по клонированию живых существ

Что, если изменения возможны на самом базовом уровне — генном? Что, если создать свою собственную более молодую копию и использовать собственный клон как донора стареющих клеток и органов? Идея только звучит фантастически — выращивание кожи и отдельных тканей уже возможно.
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