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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеллегрини о жалобах Моуринью: «Бетис» победил «Реал» не из-за судьи. Было ли бы на одну желтую больше или меньше – не думаю, что это стало бы решающим фактором»

Главный тренер « Бетиса » Мануэль Пеллегрини после победы над « Реалом » (1:0) в матче 4-го тура Ла Лиги высказался о жалобах главного тренера соперника Жозе Моуринью .

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