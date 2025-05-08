«Ливерпуль» нашел замену Александер-Арнольду

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг стал главной трансферной целью «Ливерпуля» на следующее лето. Это произошло после объявления Трента Александер-Арнольда об уходе из английского клуба по окончании сезона, сообщает Give me Sport.
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