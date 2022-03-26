В Тюмени построят новый медцентр к 2024 году

Губернатор Тюменской области сообщил эту новость в своем телеграм-канале в субботу с утра. «Подписал соглашение с международной группой компаний „Медскан“ о строительстве в Тюмени к 2024 году многопрофильного медицинского центра», — написал Моор.
Губернатор Тюменской области сообщил эту новость в своем телеграм-канале в субботу с утра. «Подписал соглашение с международной группой компаний „Медскан“ о строительстве в Тюмени к 2024 году многопрофильного медицинского центра», — написал Моор.
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