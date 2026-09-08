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Регионы России

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Настя Каменских рассказала о невозможности иметь детей из-за проблем со здоровьем

Настя Каменских рассказала о невозможности иметь детей из-за проблем со здоровьем

39-летняя певица Настя Каменских откровенно рассказала о причинах, по которым не может иметь детей. В интервью Катерине Гордеевой артистка призналась, что четыре процедуры ЭКО и пять инсеминаций оказались безуспешными.

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