Куда добавлять чиа: правильные сочетания для модного суперфуда

Чиа — это съедобные семена растения шалфей испанский. Маленькие овальные зернышки диаметром около одного миллиметра могут быть черного, белого, серого или коричневого цвета.
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