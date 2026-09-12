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Царьград

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В Краснодаре лишь 8 АЗС продают АИ-100, 29 станций закрыты

В Краснодаре лишь 8 АЗС продают АИ-100, 29 станций закрыты

В Краснодаре утром 12 сентября функционировали 77 автозаправочных станций, часть которых установила собственные правила продажи горючего.

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