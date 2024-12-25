Маск заставил конгресс пересмотреть проект бюджета США в канун Рождества

Американский бизнесмен Илон Маск, который после инаугурации избранного президента Дональда Трампа станет руководителем нового ведомства в Белом доме, заставил конгресс пересмотреть проект бюджета Соединенных Штатов в канун Рождества своей активностью в социальных сетях.