Forbes: РФ подавляет снаряды M982 Excalibur системой «Поле-21»

Доцент кафедры Системной инженерии Военной академии Соединенных Штатов Америки «Вест-Пойнт» Викрам Миттал сообщил о способности российских систем радиоэлектронной борьбы «Поле-21» подавлять высокоточные снаряды M982 Excalibur и предотвращать их удары.
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