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Возрождение автобренда «Ока» готово поддержать Минпромторг

Возрождение автобренда «Ока» готово поддержать Минпромторг

Возрождение автобренда «Ока» готово поддержать Министерство промышленности и торговли России, заявил глава министерства Денис Мантуров, 13 июня сообщают РИА Новости.

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