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Кэролайн Родригес-Биркетт: ООН должна помочь Киеву в проведении выборов

Кэролайн Родригес-Биркетт: ООН должна помочь Киеву в проведении выборов

Кандидат на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Кэролайн Родригес-Биркетт в интервью РИА Новости рассказала, что организация должна быть готова помочь в проведении выборов на Украине, если получит соответствующий запрос.

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