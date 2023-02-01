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Вкусно, но вредно: тульские врачи объяснили, почему стоит отказаться от десертов

Вкусно, но вредно: тульские врачи объяснили, почему стоит отказаться от десертов

1 февраля в России отмечают день десерта – самый любимый прием пищи для многих людей. Тульская служба новостей собрала мнения врачей дерматолога, диетолога, эндокринолога о сладостях и выяснила, почему от большинства десертов стоит отказаться.

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