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Google и Blackstone запустили Crux AI: новый оператор строит дата-центры для TPU на миллиарды долларов

Google и Blackstone запустили Crux AI: новый оператор строит дата-центры для TPU на миллиарды долларов

А бывший руководитель строительства дата-центров Meta* Алан Дуонг займётся созданием нескольких гигаватт вычислительной инфраструктуры Созданный при участии Google и инвестиционной компании Blackstone оператор инфраструктуры для ИИ-систем официально запустился под названием Crux AI.

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