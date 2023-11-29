В Миллерово прошли турниры по шахматам и русским шашкам, посвященные Году маршала авиации А. Н. Ефимова.

В шахматном соревновании со стопроцентным результатом первое место занял Иван Мироненко. На втором Юрий Даупарас, который уступил только победителю, остальные партии выиграл.
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