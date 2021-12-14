Происшествия

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В Калужской области раскрыта серия мошеннических действий, совершенных под предлогом получения водительских удостоверений

В Калужской области раскрыта серия мошеннических действий, совершенных под предлогом получения водительских удостоверений

В дежурную часть ОМВД России по Дзержинскому району обратился гражданин, который сообщил о совершенном в отношении него мошенничестве.

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