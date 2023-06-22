Почти 300 тонн зерна сои, предназначенного для экспорта в Китай, оказались заражены

В шести партиях продовольственного зерна сои общим весом 296 тонн выявлен карантинный объект, имеющий значение для Российской Федерации и страны-импортера — КНР, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Приморской межобластной ветеринарной лаборатории.