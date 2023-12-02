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Сонники, гороскопы, гадания

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Экстрасенс Виктория Райдос рассказала, как встретить Новый 2024 год Дракона, чтобы привлечь удачу

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Согласно восточным традициям, каждый год имеет своего покровителя, и следующий год — год Дракона. Конечно, восточный календарь привязан к лунному циклу, а значит и новый год по нему наступит только 10 февраля.

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