Экстрасенс Виктория Райдос рассказала, как встретить Новый 2024 год Дракона, чтобы привлечь удачу

Согласно восточным традициям, каждый год имеет своего покровителя, и следующий год — год Дракона. Конечно, восточный календарь привязан к лунному циклу, а значит и новый год по нему наступит только 10 февраля.
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