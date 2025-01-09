В Депприроды Москвы рассказали о зимовке бобров

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассказали, как в столичных парках и на природных территориях зимуют бобры — самые крупные грызуны России, занесённые в Красную книгу столицы.
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