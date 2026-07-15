⚡️ По отсутствию света в городах ДНР, в том числе и в Донецке. Отключения произошли по технической проблеме! Сейчас работают специалисты по восстановлению подачи электроэнергии.
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⚡️ По отсутствию света в городах ДНР, в том числе и в Донецке. Отключения произошли по технической проблеме! Сейчас работают специалисты по восстановлению подачи электроэнергии.
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