Суд встал на сторону Петра Первого: петербургского аниматора оштрафовали на десять тысяч рублей за побои

Мужчине в костюме революционного матроса не понравилось поведения «царя» Мировой судья судебного участка N°152 привлекла к административной ответственности Михаила Разинкина за побои, сообщила сегодня в своём телеграм-канале руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.