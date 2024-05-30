НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

65 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр селезнев
    Вице спикер Анна Кузнецова предложила возможность перездать！ Вопрос: а почему это по вине этих мразей, которые устрои...Прозрачность экза...
  • Галина
    Вы уверены в его невиновности?Защита обжаловала...
  • Tania Еременко
    Спасибо Вам,  Буйновский Сергей!. В борьбе за правду Вы должны победить и не дать оклеветать боевого генерала Попова.Защита обжаловала...

Суд встал на сторону Петра Первого: петербургского аниматора оштрафовали на десять тысяч рублей за побои

Суд встал на сторону Петра Первого: петербургского аниматора оштрафовали на десять тысяч рублей за побои

Мужчине в костюме революционного матроса не понравилось поведения «царя» Мировой судья судебного участка N°152 привлекла к административной ответственности Михаила Разинкина за побои, сообщила сегодня в своём телеграм-канале руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх