Интернет-газета «Ридус» (ridus.ru)

262 321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николаевна
    Бред какой-тоПожилой внук Корн...
  • В К
    Два педрилы, интересно, кто из них активный, а кто пассивный.Власти Украины оп...
  • Алла ДолгиреваРяднова
    О, Ридус та еще платформа. Верить нельзяПоявилось видео, ...

В ЕС решили не ограничивать сотрудничество с Россией по атомной энергетике

Санкции не направлены на подрыв безопасности гражданских ядерных объектов.Новые антироссийские санкции Евросоюза ни в коей мере не затрагивают сотрудничество в области мирного атома, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх