В ЕС решили не ограничивать сотрудничество с Россией по атомной энергетике

Санкции не направлены на подрыв безопасности гражданских ядерных объектов.Новые антироссийские санкции Евросоюза ни в коей мере не затрагивают сотрудничество в области мирного атома, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
Санкции не направлены на подрыв безопасности гражданских ядерных объектов.Новые антироссийские санкции Евросоюза ни в коей мере не затрагивают сотрудничество в области мирного атома, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
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