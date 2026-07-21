Мексика: по меньшей мере двое предполагаемых боевиков Картеля нового поколения Халиско (CJNG) были убиты и еще один арестован в результате вооруженных столкновений с силами безопасности в муниципалитете Мансанильо, штат Колима, 20 июля.
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