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Контрафронт

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Мексика: по меньшей мере двое предполагаемых боевиков Картеля нового поколения Халиско (CJNG) были...

Мексика: по меньшей мере двое предполагаемых боевиков Картеля нового поколения Халиско (CJNG) были убиты и еще один арестован в результате вооруженных столкновений с силами безопасности в муниципалитете Мансанильо, штат Колима, 20 июля.

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